Російські контррозвідники нікуди з Криму не підуть

Вимоги голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА до співробітників ФСБ Росії, які працюють у складі Чорноморського флоту РФ, залишити територію України після 13 грудня суперечать договору про базування ЧФ РФ.

Про це кореспонденту УНІАН у Москві сказав керівник російського Центру військового прогнозування Анатолій ЦИГАНОК.

«Відповідно до договору Чорноморський флот не підкоряється українській владі. Співробітники нашої Федеральної служби (безпеки) в рамках дій ЧФ відповідають за безпеку флоту», - сказав А.ЦИГАНОК.

Він припускає, що таке заява в Україні зроблена «для внутрішнього користування», щоб показати, як СБУ забезпечує безпеку України

А.ЦИГАНОК вважає, що у зв`язку з цим представники ФСБ не реагують на заяву В.НАЛИВАЙЧЕНКА.

«Судячи з усього, хочуть представити співробітників ФСБ як осіб, які несуть небезпеку для України, в чому я глибоко сумніваюся», - наголосив він.

У свою чергу, Центр громадських зв`язків ФСБ Росії відмовився УНІАН коментувати цю заяву В.НАЛИВАЙЧЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 червня, В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що після 13 грудня всі співробітники ФСБ Росії на Чорноморському флоті РФ мають залишити територію України. За його словами, про цю вимогу російську сторону сповістили офіційними каналами.

За словами керівника СБУ, на ЧФ РФ зараз працює 19 офіцерів ФСБ, які займаються контррозвідувальною діяльністю.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО також заявив, що всі функції, передбачені українським законодавством, зокрема з безпеки російських моряків, покладено на підрозділи військової контррозвідки СБУ в Севастополі і Сімферополі.

15 червня в інтерв`ю російській «Независимой газете» В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що СБУ своїми силами забезпечуватиме безпеку базування Чорноморського флоту Росії на території України.

За його словами, СБУ і ФСБ є надійними партнерами, співпраця яких регулюється спеціальною міжвідомчою угодою.