З України видворили 11 росіян і 20 молдаванів

34 нелегальних мігранти були видворені з України в добровільному та примусовому порядку в минулі вихідні.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, 20-х громадян Молдови, затриманих раніше при спробі порушити кордон зі Словаччиною та Польщею, учора було передано молдовським правоохоронцям.

11 громадян Російської Федерації, як є вихідцями з Чечні, та один азербайджанець повернулися додому потягом „Харків – Санкт-Петербург”. Усі вони були затримані у закарпатських лісах при спробі нелегально потрапити до Словаччини, зазначили у Держприкордонслужбі.

Двох громадян Сирії та одного єгиптянина було відправлено з України після співбесіди в аеропорту Сімферополя, куди прибули іноземці. Потенційних нелегалів повернуто зворотнім рейсом „Сімферополь – Стамбул”.

Загалом за 10 місяців цього року прикордонне відомство видворило з України 4 тис. 534 нелегальних мігрантів. 637 із них – вихідці з країн міграційного та терористичного ризику. Переважна більшість видворених – громадяни країн СНД, повідомили у Держприкордонслужбі.