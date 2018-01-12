А армії США планують повернутися до уніформи часів Другої світової війни

У цьому році форму американських військових можуть змінити на уніформу часів Другою світової війни, яка стане повсякденною для усіх солдатів.

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Як зазначається на сайті Армії США так звану рожево-зелену парадну форму часів Другої світової війни вважають найкращою за всю історію Армії США.

Така ідея належить головному сержанту Армії США, який вважає, що дана уніформа сприятиме воз’єднанню американських військових з історією.

Зазначається, що таку ідею підтримують 70% солдатів. Для прийняття кінцевого рішення планують більш глибоко дослідити відгуки військових та думку громадськості.

Як повідомляв УНІАН, Армія США включила у навчальні системи досвід України у боях з РФ.