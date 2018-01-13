Серед постраждалих в ДТП біля Праги українців немає - МЗС
20:40, 13 січня 2018Світ
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Жертвами вчорашньої автоаварії стали три особи, ще 48 - постраждали.
Ілюстрація REUTERS
Громадян України немає серед постраждалих в результаті вчорашнього ДТП біля Праги. Про це офіційний представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич написав у Twitter.
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"За інформацією поліції, українців немає серед постраждалих під час ДТП на околиці Праги", - написав він.
Як повідомляв УНІАН, 12 січня поблизу Праги сталося ДТП за участю автобуса і легкового автомобіля. Три особи загинуло, 48 постраждали. Серед постраждалих - четверо іноземців.
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