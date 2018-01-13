Серед постраждалих в ДТП біля Праги українців немає - МЗС

Громадян України немає серед постраждалих в результаті вчорашнього ДТП біля Праги. Про це офіційний представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич написав у Twitter.

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"За інформацією поліції, українців немає серед постраждалих під час ДТП на околиці Праги", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня поблизу Праги сталося ДТП за участю автобуса і легкового автомобіля. Три особи загинуло, 48 постраждали. Серед постраждалих - четверо іноземців.