У Москві затримали вісім учасників акції "Прогулянки опозиції"

У Москві біля Патріарших ставків правоохоронці затримали вісім учасників акції "Прогулянки опозиції".

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на одного із затриманих активістів В'ячеслава Семілєтова.

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За словами активіста, в автозаку, крім нього, перебувають ще семеро учасників акції. "Спочатку за нами ешнікі йшли, провокували-провокували, і викликали автозаки", - зазначив Семілєтов.

Він додав, що затриманих везуть до відділу внутрішніх справ Пресненського району.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК РФ відмовив російського опозиціонера Навального в реєстрації кандидатом на виборах президента Росії.