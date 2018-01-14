У Москві затримали вісім учасників акції "Прогулянки опозиції"
17:45, 14 січня 2018Світ
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Автозаком їх повезли до одного з районних відділів внутрішніх справ.
Правоохоронці затримали вісьмох учасників акції / фото: Михайло Носов
У Москві біля Патріарших ставків правоохоронці затримали вісім учасників акції "Прогулянки опозиції".
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на одного із затриманих активістів В'ячеслава Семілєтова.
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За словами активіста, в автозаку, крім нього, перебувають ще семеро учасників акції. "Спочатку за нами ешнікі йшли, провокували-провокували, і викликали автозаки", - зазначив Семілєтов.
Він додав, що затриманих везуть до відділу внутрішніх справ Пресненського району.
Як повідомляв УНІАН, ЦВК РФ відмовив російського опозиціонера Навального в реєстрації кандидатом на виборах президента Росії.
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