У Німеччині автобус з дітьми врізався в стіну (фото)
10:45, 16 січня 2018Світ
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Причини події не уточнюються, на місце прибули поліція і лікарі.
На південно-заході Німеччини в місті Ебербах шкільний автобус з дітьми в'їхав у стіну житлового будинку, повідомляє Focus.
Щонайменше 21 людина постраждали. Причини події не уточнюються, на місце прибула поліція і лікарі.
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