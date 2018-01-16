У Німеччині автобус з дітьми врізався в стіну (фото)

10:45, 16 січня 2018
Світ
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Причини події не уточнюються, на місце прибули поліція і лікарі.

На південно-заході Німеччини в місті Ебербах шкільний автобус з дітьми в'їхав у стіну житлового будинку, повідомляє Focus.

Щонайменше 21 людина постраждали. Причини події не уточнюються, на місце прибула поліція і лікарі.

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Теги: #ДТП Німеччина автобус діти