Туск і Юнкер закликали Великобританію залишитися в ЄС

Голова Євроради Дональд Туск і голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер запропонували Великобританії не виходити з Євросоюзу.

Якщо ж уряд в Лондоні не змінить свій погляд на події, в майбутньому році "Брекзит" стане реальністю з усіма негативними наслідками, сказав Туск, виступаючи в Європарламенті у вівторок, 16 січня. Якщо британці змінять свою думку, "наші серця, як і раніше відкриті" для них, додав глава Євроради, повідомляє DW.

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Юнкер у свою чергу підтримав Туска, висловивши надію на те, що його слова будуть почуті британською владою. Не хотілося б, щоб в Лондоні пропускали мимо вух, що "наша двері як і раніше відкриті", - підкреслив глава Єврокомісії.

Британців висловилися за вихід країни зі складу ЄС на референдумі в червні 2016 року, підтримавши його 52 відсотками голосів. Опозиційні британські політики, проєвропейськи налаштовані, вимагають провести повторний референдум, посилаючись на те, що багато британців в 2016 році не усвідомлювали всіх наслідків свого рішення.