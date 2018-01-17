Держдеп назвав умову для посилення санкцій проти КНДР

Американська сторона представить свої пропозиції щодо посилення режиму санкції щодо КНДР у тому випадку, якщо керівництво країни зробить нові провокації, заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон.

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«Наші дипломати в Нью-Йорку продовжать виступати за більш жорсткі санкції проти КНДР, якщо будуть подальші провокації. Мета кампанії з надання максимального тиску була і залишається в тому, щоб спонукати Північну Корею на значущі переговори з денуклеаризації», — сказав Тіллерсон.

Він підкреслив, що дипломатичні зусилля з боку США завжди підтримувалися «сильним і рішучим військовим варіантом».

Раніше Тіллерсон заявив, що КНДР намагається посіяти розбрат між США, Росією і Китаєм.