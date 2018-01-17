Disney розкрила сюжет спін-оффа "Зоряних війн" про Хана Соло

Компанія Disney розкрила подробиці сюжету фільму «Соло: Зоряні війни. Історії», спін-оффу фантастичної саги, присвяченого контрабандисту Хана Соло.

Про це повідомляє Empire.

У стрічці режисера Рона Ховарда розкажуть, зокрема, про знайомство молодого Соло з Чубаккою, який згодом стане його вірним другом і спільником, а також про Лендо Калріссіана, темношкірого барона-адміністратора Хмарного міста, який програв головному герою космічний корабель «Тисячолітній сокіл». Калріссіан раніше з'являвся в п'ятому і шостому епізодах «Зоряних війн» — «Імперія завдає удару у відповідь» і «Повернення джедая».

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Відзначається, що глядачам представлять «зухвалі подвиги Хана Соло в небезпечному злочинному підпіллі».

Прем'єра «Соло: Зоряні війни. Історії» запланована на 24 травня. У стрічці зіграли Олден Еренрайк, Вуді Харрельсон, Емілія Кларк і Дональд Гловер.

У липні Ховард виклав фото зі знімального майданчика спін-оффу, на якій виявили дружину Чубакка.