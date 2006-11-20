НАТО визнав корвет „Тернопіль” готовим до виконання завдань

Представник командування морського компоненту ОЗС НАТО „Південь” визнав корвет Військово-Морських Сил ЗС України „Тернопіль” готовим до виконання завдань за призначенням в рамках операції з виявлення та попередження терористичних дій „Активні зусилля”.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, про заявив заступник начальника відділу підготовки сил країн – не членів НАТО командування морського компоненту Об’єднаних збройних сил НАТО „Південь” капітан 2 рангу Стівен ВІЛЬЯМС.

“Безумовно, дещо треба доопрацювати, але в цілому робота українського екіпажу та доглядової групи виглядала переконливою”, - підсумував американський офіцер.

У свою чергу, командир корабля капітан 2 рангу Сергій ІЗОТОВ зазначив, що екіпажу дійсно є над чим працювати. Разом з тим, на думку командира, головним є набутий досвід роботи екіпажу у Середземному морі у міжнародному форматі.

Як повідомляв УНІАН “Тернопіль”, перебуваючи у Середземному морі відпрацював програму опанування методики виконання завдань операції НАТО з виявлення та попередження терористичних дій „Активні зусилля”. Крім того, українські моряки відпрацювали комплекс корабельних навчально-бойових вправ.

23 листопада “Тернопіль” має залишити Грецію та взяти курс на Севастополь.