США виділили $20 млн. грузинській поліції

Адміністрація США в рамках фінансової допомоги Грузії виділила $20 млн. для вдосконалення діяльності поліції, повідомляють "Известия" з посиланням на прес-службу посольства США в Грузії.

Посол США в Грузії Джон Тефт і заступник міністра внутрішніх справ республіки Катерина Згуладзе підписали відповідну поправку до міжурядової угоди "Про зміцнення законності".

Програма американської допомоги правоохоронним органам Грузії включає поліпшення інформаційних технологій і комунікацій, навчальні програми для вдосконалення професійних навичок, постачання нового устаткування і машин для забезпечення безпечного середовища на постконфліктних територіях.

Програма здійснюється в США в рамках фінансової допомоги Грузії загальним обсягом $1 млрд., черговий транш з якої передбачається виділити цього року у розмірі $242,5 млн. Зокрема, $133,5 млн. призначається для фінансування різних економічних і інфраструктурних проектів, $68,5 млн. будуть використані для поліпшення житлових умов біженців з Абхазії, $20 млн. - на проведення тренінгів з поліпшення самоврядування.

Раніше повідомлялося, що країни-донори 22 жовтня 2008 року на конференції в Брюсселі ухвалили виділити Грузії в найближчі три роки $4,5 млрд. Зокрема, США - $1млрд, з них Грузія вже одержала близько $400 млн. Ці кошти були спрямовані переважно на підтримку бюджету, а також на фінансування проектів гуманітарної допомоги, відновлення шляхів і муніципальної інфраструктури.