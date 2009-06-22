Кортеж Президента Інгушетії підірвали 200 кг тротилу

Президент Інгушетії Юнус-Бек Євкуров поранений при замаху і госпіталізований. Потужність бомби, що спрацювала на шляху кортежу Євкурова в Назрані, склала, за попередніми даними, до 200 кілограмів в тротиловому еквіваленті, повідомило РІА "Новости" джерело в силових структурах ЮФО.

За його даними, при замаху четверо людей загинули, п`ятеро поранені.

"До двох центнерів тротилу", - сказало джерело, відповідаючи на питання про потужність вибухового пристрою.

Представник лікарні повідомив, що Євкуров у реанімації, його готують до операції.

Це вже не перший замах на високопоставлених чиновників в Інгушетії за останні дні. 10 червня злочинці розстріляли в Назрані службовий автомобіль "Газель", у якому прямувала на роботу заступник голови Верховного суду Інгушетії Аза Газгереєва. Вона померла, ще декілька осіб одержали поранення. Крім того, 13 червня був убитий колишній віце-прем`єр республіки Башир Аушев.

Євкуров був затверджений президентом Інгушетії 31 жовтня 2008 року, змінивши на цій посаді Мурата Зязікова. Раніше він служив заступником начальника розвідувального управління Приволжсько-уральського військового округу (Єкатеринбург).