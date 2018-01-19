Турецька армія розпочала операцію проти курдів на північному заході Сирії

Армія Туреччини розпочала операцію проти курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) на північному заході Сирії.

Операція розпочалась у ніч на п'ятницю, 19 січня, з масованих артилерійських обстрілів населених пунктів, які контролюються курдами, повідомляє Deutsche Welle.

Міністр оборони Туреччини Нуреттін Джаніклі заявив, що Анкара не відмовиться від свого рішення розпочати наземну операцію проти YPG, та наголосив, що армія країни вже "фактично" розпочала наступ, завдаючи спорадичних обстрілів по території анклаву, що контролюється курдськими силами.

За словами Джаніклі, Туреччина вважає, що курдські бійці у контрольованому ними сирійському місті Афрін та на інших територіях на північному заході Сирії становлять "реальну" загрозу для Туреччини, і ця загроза постійно зростає, повідомляє агенція AP.

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"Ця операція відбудеться, терористична організація буде знищена", - наголосив глава турецького Міноборони.

14 січня стало відомо про те, що міжнародна коаліція під проводом США розпочала тренування близько 30 тисяч бійців Демократичних сил Сирії (SDF), до складу яких входять загони YPG, що мають охороняти державний кордон Сирії.

Туреччина висловила обурення з приводу цього кроку та невдовзі наказала своїй армії готуватися до наступу на район Афрін та місто Манбідж у Сирії, які контролюються курдами.