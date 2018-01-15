Ердоган погрожує "розтрощити підтримувану США армію терору"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав створювані за підтримки коаліції під проводом США загони прикордонної охорони з сирійських ополченців "армією терору".

У понеділок, 15 січня, він пообіцяв розтрощити ці угруповання ще до їхнього формування, як пише DW.

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За словами Ердогана, збройні сили Туреччини підготувалися до операції проти контрольованого курдськими загонами регіону Афрін на півночі Сирії та міста Манбідж. Це обов'язок уряду - "розтрощити терористичну силу ще до її народження", цитує президента Туреччини агенція новин AP.

Коаліція під проводом США напередодні заявила, що допомагатиме близько 30 тисячам бійців, які мають охороняти державний кордон Сирії на тих ділянках, які підконтрольні сирійським курдам. Очікують, що приблизно половину цих прикордонників складатимуть бійці "Демократичних сил Сирії". Зараз це формування контролює приблизно 25 відсотків території Сирії.