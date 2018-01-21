Генштаб Туреччини оголосив про початок наземної операції в сирійському місті Афрін.

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Як повідомляє Anadolu, підрозділи турецьких збройних сил Туреччини, що увійшли в район Афріна, просуваються разом з Сирійською визвольною армією.

Згідно з інформацією, в операції задіяні бронетехніка, спецназ і піхота ЗС Туреччини.

Наразі підрозділи турецьких ЗС і загони Сирійської визвольної армії просунулися вглиб Афрін на п'ять кілометрів. Відзначається, що в запеклі бої протиборчі сторони поки не вступали.

При цьому сирійські курди спростовують інформацію про входження турецьких військ в Афрін.

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Як повідомляє Reuters, турецькі війська лише спробували перетнути сирійсько-турецький кордон у регіоні Афрін. Про це заявив представник курдських загонів народної самооборони (YPG) Біруск Хасак.

За його словами, війська Туреччини спробували перетнути сирійсько-турецький кордон у регіоні Афрін, але були змушені повернутися після того, як курди відкрили по них вогонь.

Як повідомляв УНІАН, турецькі військові літаки вже завдали авіаударів по позиціях курдів в Афріні на півночі Сирії. Цей крок може призвести до зростання напруженості у відносинах Туреччини і США, які підтримували курдське ополчення в кампанії проти "Ісламської держави".