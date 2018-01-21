Операція "Оливкова гілка": Туреччина завдала авіаударів по позиціях курдів в Сирії

Турецькі військові літаки завдали авіаударів по позиціях курдів в Афріні на півночі Сирії. Цей крок може призвести до зростання напруженості у відносинах Туреччини і США, які підтримували курдське ополчення в кампанії проти "Ісламської держави".

Як повідомляє "Російська служба ВВС", Генштаб Туреччини оголосив, що операція "Оливкова гілка" почалася в суботу. Вона буде проведена "з повагою до територіальної цілісності Сирії", - йдеться в заяві військових.

Турецька влада намагається витіснити курдів з регіону Афрін, який ті займають з 2012 року. Деякі з загонів курдів допомагали США в боротьбі з "Ісламською державою".

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Також надходять повідомлення про наступ підтримуваних Туреччиною повстанців на Афрін. Турецька влада обстрілює цей район з четверга - вони стверджують, що лише відповідають на вогонь з Афріна.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що турецька армія фактично почала наземну військову операцію проти курдів. Виступаючи на конференції правлячої партії, Ердоган сказав, що після Афріна військові почнуть операцію в Манбіджі в Сирії, тому що "дані Туреччині обіцянки не були виконані".

Сирійська влада, в свою чергу, застерегла Туреччину від будь-якої військової кампанії і пригрозила збивати турецькі військові літаки.