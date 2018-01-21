"Шатдаун" в США: Трамп закликав змінити правила Сенату

Президент США Дональд Трамп написав у своєму твітері, що, якщо глухий кут з призупиненням роботи уряду (шатдаун) продовжиться, республіканцям доведеться фінансувати уряд, змінивши правила Сенату, які зараз вимагають схвалення абсолютної більшості для прийняття відповідних законів.

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«Демократи просто хочуть, щоб нелегальні мігранти окупували нашу країну безконтрольно. Якщо глухий кут затягнеться, республіканцям доведеться вдатися до правила 51% і проголосувати за прийняття цього довгострокового бюджету», – написав Трамп.

Повідомляється, що фінансування федеральних агентств сплинув 20 січня, у той час як Трамп і республіканські законодавці не змогли подолати розбіжності з демократами.

В результаті протистояння виявився закритий ряд пам'яток, в тому числі, статуя Свободи і парки Нью-Йорка.

Лідер республіканців у сенаті США Мітч Макконнелл призначив голосування по тимчасовому бюджету США на понеділок, 22 січня.