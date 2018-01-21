Пєсков спростував свої слова про те, що мали місце зустрічі Путіна і Порошенка

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував свої слова про те, що мали місце зустрічі Володимира Путіна з президентом України Петром Порошенком.

Про це він сказав у коментарі ТАСС.

"Ніхто про жодні зустрічі не говорив", - заявив Пєсков.

"В інтерв'ю я не сказав про те, що такі зустрічі були", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 січня, в ефірі телеканалу «Россия 1», відповідаючи на запитання про зустрічі російського і українського президентів, Пєсков заявив, що непублічні зустрічі Путіна і Порошенка «мають місце».

«Такі зустрічі мають місце, про які ми не повідомляємо», - сказав Пєсков.

Разом з тим у прес-службі Адміністрації президента України спростували слова Пєскова, заявивши, що Порошенко не проводив жодних двосторонніх зустрічей з Путіним з моменту укладення Мінських домовленостей.