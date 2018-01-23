Єврогрупа виділила Греції 6,7 мільярда євро

Міністри фінансів країн єврозони в понеділок, 22 січня, схвалили виділення чергового пакету фінансової допомоги Греції розміром в 6,7 мільярда євро.

Як пише DW, більша частина грошей буде переведена Афінам в лютому, виплата одного мільярда піде в квітні. Кредитори задоволені прогресом, якого досягла Греція, і не очікують жодних неприємних несподіванок до закінчення строку дії третього пакету допомоги, запланованого на серпень.

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Це "хороші новини" для Греції, зазначив новий голова єврогрупи і колишній міністр фінансів Португалії Маріо Сентено. За його словами, Греція виконала "майже всі" реформи, на яких наполягали кредитори. А єврокомісар з економічних і фінансових питань П'єр Московісі зазначив, що Греція зробила 95 із 110 необхідних кроків, і "практично кожну хвилину це число збільшується".

З 2010 року Греція отримує фінансову допомогу від структур Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду (МВФ). Третій пакет фінансової допомоги в розмірі 86 млрд євро був узгоджений в 2015 році. Близько 3,3 мільярда євро з наступного траншу будуть витрачені Афінами на обслуговування кредитів. Частина інших піде на створення резервного запасу для періоду після закінчення виплат третього пакету.