Тіллерсон поклав на Росію відповідальність за хіматаки в Сирії
Держсекретар США заявив, що, взявши під захист режим президента Сирії Башара Асада, Москва фактично зрадила міжнародну Конвенцію про заборону хімічної зброї.
Державний секретар США Рекс Тіллерсон поклав на Росію частину відповідальності за використання хімічної зброї в Сирії.
Про це глава американського зовнішньополітичного відомства заявив у вівторок, 23 січня, в Парижі, де представники 24 країн оголосили про створення Міжнародного партнерства проти безкарності застосування хімічної зброї, повідомляє DW.
За словами Тіллерсона, Москва, взявши під захист режим у Дамаску, фактично зрадила міжнародну Конвенцію про заборону хімічної зброї. "Тільки вчора понад 20 цивільних осіб, переважна більшість з яких діти, стали жертвами очевидної атаки із застосуванням хлору", - зазначив глава Держдепу. За його словами, не важливо, хто стоїть за цією конкретною атакою, Росія, в кінцевому рахунку, несе відповідальність за жертви хіматак в Сирії.
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Держсекретар мав на увазі повідомлення сирійських правозахисників про те, що напередодні хімічну зброю було, імовірно, застосовано в районі Східної Гути, контрольованому сирійською опозицією. Відповідальність за це правозахисники поклали на режим у Дамаску.
Росія в листопаді 2017 року двічі ветувала в Радбезі ООН резолюцію про проведення розслідування випадків застосування хімічної зброї в Сирії, нагадує агентство dpa. За даними французького уряду, з 2012 по 2017 рік хімічну зброю на території Сирії застосовувалося як мінімум 130 разів.
Днем раніше, 22 січня, офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Нойерт написала в Twitter відомства: "Давайте говорити відверто. Росія не бажає або не здатна зупинити режим Асада у справі знищення невинних сирійців. Ми повинні проявити тверду рішучість і притягнути до відповідальності всіх, хто застосовує хімічну зброю, яка вже забрала дуже багато життів сирійців".