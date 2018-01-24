Тіллерсон поклав на Росію відповідальність за хіматаки в Сирії

Державний секретар США Рекс Тіллерсон поклав на Росію частину відповідальності за використання хімічної зброї в Сирії.

Про це глава американського зовнішньополітичного відомства заявив у вівторок, 23 січня, в Парижі, де представники 24 країн оголосили про створення Міжнародного партнерства проти безкарності застосування хімічної зброї, повідомляє DW.

За словами Тіллерсона, Москва, взявши під захист режим у Дамаску, фактично зрадила міжнародну Конвенцію про заборону хімічної зброї. "Тільки вчора понад 20 цивільних осіб, переважна більшість з яких діти, стали жертвами очевидної атаки із застосуванням хлору", - зазначив глава Держдепу. За його словами, не важливо, хто стоїть за цією конкретною атакою, Росія, в кінцевому рахунку, несе відповідальність за жертви хіматак в Сирії.

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Держсекретар мав на увазі повідомлення сирійських правозахисників про те, що напередодні хімічну зброю було, імовірно, застосовано в районі Східної Гути, контрольованому сирійською опозицією. Відповідальність за це правозахисники поклали на режим у Дамаску.

Росія в листопаді 2017 року двічі ветувала в Радбезі ООН резолюцію про проведення розслідування випадків застосування хімічної зброї в Сирії, нагадує агентство dpa. За даними французького уряду, з 2012 по 2017 рік хімічну зброю на території Сирії застосовувалося як мінімум 130 разів.

Днем раніше, 22 січня, офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Нойерт написала в Twitter відомства: "Давайте говорити відверто. Росія не бажає або не здатна зупинити режим Асада у справі знищення невинних сирійців. Ми повинні проявити тверду рішучість і притягнути до відповідальності всіх, хто застосовує хімічну зброю, яка вже забрала дуже багато життів сирійців".