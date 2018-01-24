Сніговики по-японськи: потужний снігопад розіграв фантазію жителів Токіо (фото)

У цей понеділок на Токіо обрушилися сильні снігопади. Люди в паніці покидали свої авто прямо на дорогах, потяги припинили роботу понад 250 міжнародних рейсів були скасовані.

Після найсильнішого за чотири роки снігопаду в столиці Японії з'явилося безліч деталізованих снігових скульптур.

Японці ліплять відомих персонажів: покемонів, доброго сусіда Тоторо, кішку Кітті та інших героїв японської попкультуры. А також персонажів із західних мультиків.