Сніговики по-японськи: потужний снігопад розіграв фантазію жителів Токіо (фото)
19:36, 24 січня 2018Світ
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Після найсильнішого за чотири роки снігопаду в столиці Японії з'явилося безліч деталізованих снігових скульптур.
У цей понеділок на Токіо обрушилися сильні снігопади. Люди в паніці покидали свої авто прямо на дорогах, потяги припинили роботу понад 250 міжнародних рейсів були скасовані.
Після найсильнішого за чотири роки снігопаду в столиці Японії з'явилося безліч деталізованих снігових скульптур.
Японці ліплять відомих персонажів: покемонів, доброго сусіда Тоторо, кішку Кітті та інших героїв японської попкультуры. А також персонажів із західних мультиків.
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