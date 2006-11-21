Тимошенко про багатовекторність, Януковича й енергетичну безпеку

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО на зустрічі з Комісаром ЄС із зовнішніх відносин Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР сьогодні в Брюсселі обговорила зовнішньополітичний курс та проблеми енергетичної безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що у багатьох людей за межами України є питання - який зовнішньополітичний курс сповідує сьогодні Україна: сумнозвісну пресловуту політику багатовекторності, чи стратегію, яка була визначена під час останніх президентських виборів в Україні.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що висловила Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР свою точку зору. За її словами, реванш, який сьогодні відбувається в Україні з приходом до влади антикризової коаліції, - явище тимчасове. «Вектор, який сповідує діючий прем’єр-міністр (Віктор ЯНУКОВИЧ), - незрозумілий нікому, вектор, який сповідуємо ми, - зрозумілий усім. Я переконана, що Україна житиме європейськими цінностями і майбутнє України нерозривно пов’язане з Європою», - зазначила лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що під час зустрічі з єврокомісаром велику увагу приділили енергетичній безпеці та енергетичній незалежності України. “Ми обговорили всі можливі проекти щодо диверсифікації поставок енергоресурсів в Україну та Європу”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона запевнила, що ЄС підтримує таку енергетичну політику.

На зустрічі з української сторони також був присутній керівник зовнішньополітичного департаменту БЮТ Григорій НЕМИРЯ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 листопада, лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО прибула до Брюсселя, де проведе ряд зустрічей як лідер опозиції.

Крім зустрічі з Комісаром ЄС із зовнішніх відносин Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, лідер БЮТ зустрінеться з Верховним представником ЄС Хав’єром СОЛАНОЮ, з головою групи соціалістів Європарламенту Мартіном ШУЛЬЦОМ і президентом Європейської народної партії Вільфредом МАРТЕНСОМ.

У ході візиту Ю.ТИМОШЕНКО виступить у Центрі європейської політики (EPC) з доповіддю: «Україна, чи залишиться майбутнє помаранчевим?». Ю.ТИМОШЕНКО також виступить та проведе дискусію на позачерговому засіданні Делегації ЄС у Комітеті міжпарламентського співробітництва між Україною та ЄС.