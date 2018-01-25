Дебютний фільм українського режисера покажуть на Berlinale (відео)

Дебютний фільм українського режисера Марисі Нікітюк "Коли падають дерева" увійшов до конкурсної програми Panorama Берлінського кінофестивалю. Про це повідомляється на сайті фестивалю.

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Картина була створена спільно з кінематографістами України, Польщі та Македонії за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Ролі в ньому виконують Соня Халаімова, Максим Самчик, Настя Пустовіт, Женя Григор'єв, Аеліта Назаренко, Петро Пастухов.

Ця драма знята у стилі магічного реалізму. У центрі уваги — три покоління, намагаються знайти внутрішню свободу. П'ятирічна Витка, її сестра Лариса, коханий Лариси — бандит Шрам. Місце дії — наші регіони. Декорації — сама природа, яка злилася з суцільним соціальним хаосом.

Panorama Berlinale – одна з основних секцій фестивалю, заснована в 1982 році як майданчик для сміливих і неординарних фільмів, що розширюють рамки смислів і візуальної естетики. Свою місію Panorama формулює наступним чином: «Метою Панорами є пошук по всьому світу нових імпульсів у тенденціях кінематографа, а також показувати фільми з потужним художнім баченням і мужністю бути іншими».