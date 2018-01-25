Дебютний фільм українського режисера покажуть на Berlinale (відео)
Фільм "Коли падають дерева" став дебютом для режисера Марисі Нікітюк. Він увійшов до конкурсної програми Panorama Берлінського кінофестивалю.
Дебютний фільм українського режисера Марисі Нікітюк "Коли падають дерева" увійшов до конкурсної програми Panorama Берлінського кінофестивалю. Про це повідомляється на сайті фестивалю.
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Картина була створена спільно з кінематографістами України, Польщі та Македонії за підтримки Державного агентства України з питань кіно.
Ролі в ньому виконують Соня Халаімова, Максим Самчик, Настя Пустовіт, Женя Григор'єв, Аеліта Назаренко, Петро Пастухов.
Ця драма знята у стилі магічного реалізму. У центрі уваги — три покоління, намагаються знайти внутрішню свободу. П'ятирічна Витка, її сестра Лариса, коханий Лариси — бандит Шрам. Місце дії — наші регіони. Декорації — сама природа, яка злилася з суцільним соціальним хаосом.
Panorama Berlinale – одна з основних секцій фестивалю, заснована в 1982 році як майданчик для сміливих і неординарних фільмів, що розширюють рамки смислів і візуальної естетики. Свою місію Panorama формулює наступним чином: «Метою Панорами є пошук по всьому світу нових імпульсів у тенденціях кінематографа, а також показувати фільми з потужним художнім баченням і мужністю бути іншими».