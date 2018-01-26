Афрінські курди закликали Сирію захистити кордон від Туреччини
01:05, 26 січня 2018Світ
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Курди попросили допомоги у Асада.
Ілюстрація / REUTERS
Автономна адміністрація сирійського регіону Афрін, що знаходиться під управлінням курдів, закликала уряд Сирії захищати кордон краю з Туреччиною від турецьких атак.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на сайт організації.
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«Ми закликаємо сирійську державу виконати її суверенні зобов'язання по відношенню до Афріну і захистити його кордони з Туреччиною від атак турецьких окупантів... і розмістити збройні сили Сирії, щоб убезпечити кордону з Афріном», – йдеться у зверненні.
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