Комуністична Корея пригрозила стерти США на порох

Північна Корея пригрозила стерти США на порох, якщо американські імперіалісти розв`яжуть нову війну. Заяву, поширена державним новинним агентством КНДР, цитує Associated Press.

Заяву зроблено за день до 59-х роковин від початку Корейської війни 1950-53 років, про закінчення якої досі немає офіційного договору. У травні ц.р. після проведення ядерних випробувань Пхеньян заявив, що більше не вважає себе зв`язаним умовами перемир`я від 27 липня 1953 р., і пообіцяв дати військову відсіч Південній Кореї та її прихильникам, якщо знадобиться.

18 червня японська розвідка доповіла, що на період 4-8 липня КНДР запланувала пуск балістичної ракети у бік території США, швидше за все - Гавайських островів. Після того, як Барак Обама пообіцяв Республіці Корея захист від ядерного удару, Пхеньян звинуватив президента США в розв`язуванні ядерної війни.

Лента.ру