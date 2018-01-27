Спецпрокурор США поговорив із Facebook в рамках "російської справи" - ЗМІ

При цьому зустріч Мюллера з представником соціальної мережі не означає, що Facebook підозрюється у якому-небудь порушенні.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер допитав як мінімум одного співробітника Facebook в рамках розслідування про "російське втручання" в президентські вибори в США.

Про це повідомляє Wired з посиланням на джерела.

Портал відзначає, що Facebook працювала у свій час з компанією, яка просувала політичну рекламу Дональда Трампа в соцмережі.

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При цьому зустріч Мюллера з представником соціальної мережі не означає, що Facebook підозрюється у якому-небудь порушенні.

Facebook і представник апарату спецпрокурора відмовилися від коментарів.

Раніше повідомлялося, що Трамп хотів звільнити Мюллера, але йому завадив юрист.