Спецпрокурор США поговорив із Facebook в рамках "російської справи" - ЗМІ
05:08, 27 січня 2018Світ
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При цьому зустріч Мюллера з представником соціальної мережі не означає, що Facebook підозрюється у якому-небудь порушенні.
Роберт Мюллер / REUTERS
Спецпрокурор США Роберт Мюллер допитав як мінімум одного співробітника Facebook в рамках розслідування про "російське втручання" в президентські вибори в США.
Про це повідомляє Wired з посиланням на джерела.
Портал відзначає, що Facebook працювала у свій час з компанією, яка просувала політичну рекламу Дональда Трампа в соцмережі.
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При цьому зустріч Мюллера з представником соціальної мережі не означає, що Facebook підозрюється у якому-небудь порушенні.
Facebook і представник апарату спецпрокурора відмовилися від коментарів.
Раніше повідомлялося, що Трамп хотів звільнити Мюллера, але йому завадив юрист.
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