Бойовики напали на військову базу у Кабулі: щонайменше п'ятеро загиблих

Внаслідок нападу бойовиків загинуло щонайменше п'ять осіб.

Група озброєних осіб вчинила спробу увірватися на територію військової академії в афганській столиці, внаслідок чого загинуло не менше п'яти осіб.

В ніч на понеділок у столиці Афганістану Кабулі загін невідомих озброєних намагався прорватися на територію військової академії імені маршала Фахіма, повідомляє DW з посиланням на Міністерство оборони Афганістану.

Читайте такожВибух у Кабулі: кількість загиблих зросла до 17, поранених - до 110, відповідальність взяв на себе "Талібан" (фото)

Як зазначає видання, під час перестрілки з охоронцями закладу було вбито щонайменше трьох нападників. Один із загиблих нападників був смертником, що підірвав себе під час атаки.

Сукупна кількість загиблих становить не менше п'яти осіб. Серед вбитих - двоє афганських військових. Ще 10 військовослужбовців отримали поранення під час перестрілки з нападниками, пояснили в оборонному відомстві країни.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 20 січня у Кабулі група терористів проникла до Intercontinental Hotel. За даними місцевих ЗМІ, внаслідок нападу загинули щонайменше 43 особи. У МЗС підтвердили, що серед загиблих семеро - громадяни України.