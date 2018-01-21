ЗМІ: внаслідок атаки бойовиків на готель в Кабулі загинули більш як 40 осіб (фото)

Унаслідок вчорашньої атаки бойовиків на готель Intercontinental в Кабулі загинули не менш як 43 осіб.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал Tolo News.

Раніше повідомлялося про 12 загиблих.

Атаку, що тривала близько 18 годин, було придушено.

Відповідальність за напад взяв на себе радикальний рух "Талібан", в атаці брали участь п'ять бойовиків угруповання.

Озброєні бойовики проникли до Intercontinental Hotel увечері 20 січня. В результаті вдалося врятувати 126 осіб, серед них 41 іноземця.

На даний момент пожежники намагаються загасити полум'я, що охопило частину будівлі.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 січня, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що серед загиблих унаслідок нападу на готель Intercontinental в Кабулі є один українець.

Пізніше він повідомив, що громадян України серед жертв атаки терористів може бути більше.