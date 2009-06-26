Головком ВМФ Росії визнав, що будувати авіаносці немає сенсу

Росія будуватиме в майбутньому не звичайні авіаносці, а морські авіаційні комплекси, оскільки створення стандартних кораблів такого типу сьогодні стало безперспективним. Про це, як повідомляє РІА “Новости”, заявив 25 червня в Санкт-Петербурзі головнокомандуючий військово-морським флотом Росії адмірал Володимир Висоцький.

Головком, зокрема, повідомив, що військово-морська доктрина передбачає будівництво нових авіаносців, але це повинні бути не просто носії літальних апаратів. Російський флот одержить морські авіаційні комплекси, які включатимуть "космічну складову, авіаційну, морську і передові технології в інших областях".

За словами Висоцкого, це складне комплексне питання, яке передбачає глибоке опрацювання всіх технічних деталей. "Ми на самому початку шляху становлення нового якості флоту. Флот не будується за два роки. Якщо ми хочемо мати новий флот до 2050 року, то його треба будувати вже вчора. Можливості для цього є", - зазначив адмірал.