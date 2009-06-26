На півдні Польщі пронісся смерч: є жертви

Одна людина загинула внаслідок смерчу, що пронісся вулицями міста Мелец на півдні Польщі. Смерч зірвав дахи із семи будинків і перекинув кілька автомобілів, передає ІТАР-ТАРС.

Проливні дощі, що йдуть у тій місцевості три дні підряд, привели до розливу річки Велопольки, котра залила шість сіл і знесла два мости.

На допомогу жителям прийшли пожежні та армійські підрозділи.

Як повідомляється, натиск річки, що розлилася, такий сильний, що вгору за течією не можуть рухатися навіть човни з потужними моторами.