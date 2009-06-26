На півдні Польщі пронісся смерч: є жертви
09:35, 26 червня 2009Світ
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Три дні йшли дощі
Одна людина загинула внаслідок смерчу, що пронісся вулицями міста Мелец на півдні Польщі. Смерч зірвав дахи із семи будинків і перекинув кілька автомобілів, передає ІТАР-ТАРС.
Проливні дощі, що йдуть у тій місцевості три дні підряд, привели до розливу річки Велопольки, котра залила шість сіл і знесла два мости.
На допомогу жителям прийшли пожежні та армійські підрозділи.
Як повідомляється, натиск річки, що розлилася, такий сильний, що вгору за течією не можуть рухатися навіть човни з потужними моторами.
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