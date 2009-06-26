Вартість візи до ЄС для українців залишається незмінною

Вартість візи для українських громадян до країн Європейського Союзу залишається незмінною - 35 євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

Він повідомив, що в ухваленому вчора Радою ЄС Візовому кодексі чітко визначена ціна віз, яка становить 60 євро для дорослих і 35 євро - для дітей віком 6-12 років.

Однак, за словами К.ЄЛІСЄЄВА, це не стосується громадян України. “Для громадян України ціна за візу залишається незмінною - 35 євро, оскільки положення Візового кодексу не розповсюджується на двосторонні угоди ЄС, укладені з третіми країнами в галузі спрощеного порядку видачі віз”, - сказав він.

Він також нагадав, що для 14 категорій українських громадян візи залишаються безкоштовними.

За словами К.ЄЛІСЄЄВА, Візовий кодекс набере чинності через 20 днів після опублікування. Більшість його положень мають застосовуватись на практиці через півроку.

К.ЄЛІСЄЄВ повідомив, що МЗС зараз детально вивчає цей документ і хоче отримати тлумачення деяких положень від Європейської Комісії. “В цілому ми вважаємо, що це добре, що нарешті ЄС опрацював документ, який по суті регулює багато питань, пов’язаних з процесом отримання короткотермінових віз”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо надання відбитків пальців для отримання віз, К.ЄЛІСЄЄВ зауважив, що ця норма буде поширюватись на українських громадян.

“Відбитки пальців будуть братися, але коли... Документ ( Візовий кодекс) набуде чинності орієнтовно в середині липня, потім його положення на практиці мають бути застосовані через 6 місяців. Думаю, після всіх цих термінів будуть братися відбитки пальців”, - сказав він.

К.ЄЛІСЄЄВ зазначив, що українська сторона також буде запроваджувати таку норму, оскільки це є однією з вимог укладання угоди з Євросоюзом про безвізовий режим. “Ми до цього готуємося, ця справа непроста”, - додав він.