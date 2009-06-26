Міллер: Україна знайшла «нетрадиційний» спосіб оплати за газ

Голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявляє, що докладаються максимальні зусилля, щоб не повторилася газова криза між Росією та Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Ми робимо все, щоб ця криза не повторилася», - сказав О.МІЛЛЕР, і додав, що жодна із сторін у цьому не зацікавлена. «Те, що відбулося, це неймовірна аномалія», - зазначив він.

Водночас, за його словами, існують об`єктивні ризики повторення даної ситуації. Зокрема, сказав керівник «Газпрому», це фінансовий стан НАК «Нафтогаз України» і України в цілому, а також політична нестабільність в Україні.

«Ці ризики не можуть зникнути в одну мить, і, звичайно ж, думати треба про системний підхід того, щоб не допустити виникнення цієї кризи», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він пояснив, що це може бути схема кредитування по лінії Європейського Союзу, Росії й фінансово-кредитних організацій.

Як нагадав О.МІЛЛЕР, наразі такі консультації ведуться, і в них активно бере участь керівництво України. «Сподіватимемося, що таке системне рішення щодо фінансування закупівель російського газу буде знайдено», - сказав О.МІЛЛЕР. При цьому він підкреслив, що Україна за травень заплатила й знайшла «нетрадиційний» спосіб оплати за газ.

Крім того, сьогоднішні переговори з НАК «Нафтогаз України» показали, що українська сторона знаходить усі можливості для того, щоб заплатити й за червень теж, зазначив керівник «Газпрому».