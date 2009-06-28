Між Братиславою і Парижем пустять швидкісний потяг
01:35, 28 червня 2009Світ
1105 0
6 годин – і приїхали
Братиславу і Париж з`єднає швидкісний залізничний експрес TGV, повідомив у суботу в Братиславі міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак.
За його словами, відстань між столицями Франції і Словаччини - близько 1200 кілометрів - експрес подолає за шість годин.
Реалізація проекту почнеться в 2010 році: необхідно буде збудувати нову залізничну колію, оскільки старі шляхи модернізувати для TGV неможливо.
Планується, що "перший потяг з пасажирами поїде з Братислави до Парижа в 2016 році", сказав Лайчак.
Вартість транспортного проекту - близько 475 мільйонів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter