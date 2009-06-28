Між Братиславою і Парижем пустять швидкісний потяг

Братиславу і Париж з`єднає швидкісний залізничний експрес TGV, повідомив у суботу в Братиславі міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак.

За його словами, відстань між столицями Франції і Словаччини - близько 1200 кілометрів - експрес подолає за шість годин.

Реалізація проекту почнеться в 2010 році: необхідно буде збудувати нову залізничну колію, оскільки старі шляхи модернізувати для TGV неможливо.

Планується, що "перший потяг з пасажирами поїде з Братислави до Парижа в 2016 році", сказав Лайчак.

Вартість транспортного проекту - близько 475 мільйонів.

РІА “Новости”