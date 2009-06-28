Автомобіль врізався у глядачів на ралі в Австрії
10:17, 28 червня 2009Світ
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Двоє - тяжко травмовані
Один з автомобілів, що брав участь у ралі в районі австрійського міста Наас (земля Штірія), зійшов у суботу з дистанції і, пробивши огорожу, врізався у глядачів, повідомляє в неділю місцеве радіо.
За попередньою версією, машину занесло на мокрій дорозі. У цьому місці за ралі спостерігали близько 15 осіб, шестеро з них постраждали. Важкі поранення одержав 18-річний глядач і штурман гонщика. Їх, а також ще чотирьох потерпілих, доставили медичним гелікоптером до лікарні.
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