Автомобіль врізався у глядачів на ралі в Австрії

Один з автомобілів, що брав участь у ралі в районі австрійського міста Наас (земля Штірія), зійшов у суботу з дистанції і, пробивши огорожу, врізався у глядачів, повідомляє в неділю місцеве радіо.

За попередньою версією, машину занесло на мокрій дорозі. У цьому місці за ралі спостерігали близько 15 осіб, шестеро з них постраждали. Важкі поранення одержав 18-річний глядач і штурман гонщика. Їх, а також ще чотирьох потерпілих, доставили медичним гелікоптером до лікарні.

РІА "Новости"