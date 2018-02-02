У Канаді розбився та згорів гелікоптер – загинули три людини

За даними місцевої поліції, в інциденті загинули один чоловік та дві жінки.

В околицях канадського міста Драммонвіль (провінція Квебек) розбився гелікоптер. Загинули три невстановлені особи.

Читайте такожУ Німеччині автобус з дітьми врізався в стіну (фото)Як повідомляє Reuters, посилаючись на дані поліції, в інциденті загинули один чоловік та дві жінки. При падінні гелікоптер згорів.

Канадський канал CTV News повідомляє, що доступ до місця трагедії ускладнювався через глибокий сніг. Шлях до уламків гелікоптера для відповідних служб проклала снігоочисна машина.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 25 січня у Кременчуці впав гелікоптер Мі-8, на борту якого знаходилось четверо осіб - усі загинули.