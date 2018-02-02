Голова академії, що вручає "Греммі", потрапив під шквал критики через сексистську заяву

20:24, 02 лютого 2018
Світ
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Ніл Портнов / REUTERS

Представниці музичної індустрії написали відкритий лист, в якому вимагають відставки Ніла Портнова - президента Академії звукозапису США, яка вручає премію "Греммі". Приводом для нього став коментар Портнова про те, чому серед переможців "Греммі" в цьому році були в основному чоловіки, а на самій церемонії було мало жіночих виступів. Портнов порадив жінкам "напружитися". Пізніше він заявив про те, що фраза була вирвана з контексту.

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Як передає ZN.ua, лист було опубліковано виданням The Huffington Post. Серед авторів листа є менеджери, музичні агенти, промоутери та представники звукозаписних лейблів. "Ми напружуємося кожен день і робимо це на протязі тривалого часу. Те, що ви цього не помічаєте, говорить про те, що вам пора піти у відставку", - йдеться у листі.

Також у листі наводиться статистика, згідно з якою з 2013 по 2018 рік на "Греммі" було номіновано 899 осіб, з яких 90,7% - чоловіки і 9,3% - жінки. У номінації "Запис року" за останні шість років було тільки 10% жінок. На останній церемонії лише одна нагорода дісталася жінці - 21-річна канадська виконавиця Алессия Кара перемогла в номінації "Дебют року".

Після публікації листа Портнов визнав існування у музичній індустрії такої проблеми, як дискримінація жінок. "Академія звукозапису створює незалежну робочу групу, щоб розглянути всі аспекти роботи нашої організації і визначити, що ще ми можемо зробити, щоб подолати явні перешкоди і несвідомі упередження, які ускладнюють просування жінок в музичному співтоваристві", - йдеться у його заяві.

Як повідомляв УНІАН, раніше генсек ООН заявив, що встановлення гендерної рівності може збільшити світовий ВВП на 12 трильйонів доларів до 2025 року.

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