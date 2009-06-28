Військовий переворот у Гондурасі: президент країни арештований

У Гондурасі військові здійснили державний переворот. За інформацією, що надходить, президент Центральноамериканської країни Мануель СЕЛАЙЯ сьогодні вночі був арештований групою військових. Як повідомив журналістам син президента Ектор СЕЛАЙЯ, главу держави військові вивезли з країни.

У Гондурасі до ранку припинили мовлення головні канали телебачення. Восьмий державний телеканал зайнято військовими. Армійські патрулі в столиці зосередилися біля президентської резиденції і основних адміністративних будівель.

Сьогодні в центральноамериканській країні за ініціативою президента повинен був відбутися референдум про можливість конституційної реформи. Опозиція заявила про його "незаконність", а військові відмовилися забезпечувати голосування.