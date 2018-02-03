У Британії в українських чиновників можуть конфіскувати майно, придбане за "брудні" гроші

Британські правоохоронці тепер можуть розпочати розслідування, якщо є підозра, що активи у понад 50 тисяч фунтів стерлінгів отримані законним шляхом.

Відпочинок, навчання дітей чи лікування українських можновладців може стати предметом розслідування у Великобританії. Там набрав чинності закон, який вимагає пояснювати походження коштів.

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Закон, що вступив у силу 31 січня, передбачає спрощення процедури притягнення до відповідальності колишніх та нинішніх чиновників та високопосадовців, у тому числі і з України, за трату "кругленьких" сум невідомого походження на території королівства, повідомляє DW.

Британські правоохоронці тепер можуть розпочати розслідування, якщо є підозра, що активи у понад 50 тисяч фунтів стерлінгів отримані законним шляхом. При цьому підозрювана особа має довести законність своїх активів.

"Політично значимими особами" вважаються політики, у тому числі депутати різних рівнів, колишні та діючі держслужбовці, а також високопосадовці державних підприємств. Дія закону також поширюється і на пов'язаних з цими "політично значимими особами" людей, зокрема на родичів та помічників. Фактично це презумпція винуватості і саме власник нерухомості, банківських рахунків чи іншого майна, яке викликає підозри з боку контролюючих органів Великобританії, зобов'язаний довести законність походження коштів", - повідомляє видання.

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Якщо особа не зможе цього довести, то майно конфіскують.

"Далі ці активи можуть потрапити як у бюджет британської корони, так і до іншої країни, якщо вона доведе, що кошти на це майно були здобуті незаконним шляхом, тобто покаже судове рішення щодо певної особи та її участі у корупційних схемах", - пояснює виконавчий директор антикорупційної організації Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.

Як повідомляв УНІАН, через корупцію та незаконну економічну діяльність, зокрема фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків та шахрайство, в Україні на сьогодні існують значні ризики відмивання коштів.