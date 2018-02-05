США почали виведення військ з Іраку

Очолювана США коаліція і уряд Іраку досягли угоди про виведення військ із Іраку вперше за три роки.

США почали виводити війська з Іраку після завершення активної фази боротьби проти терористичного угруповання «Ісламська держава».

Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомили дві іракські офіційні особи, очолювана США коаліція і уряд Іраку досягли угоди про виведення військ з Іраку вперше за три роки.

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Відзначається, що десятки американських солдатів були перевезені з Іраку до Афганістану за останній тиждень.

Посилаючись на іракського високопоставленого чиновника, джерела повідомляють, що з Іраку буде відкликано 60% військ США.

Таким чином, із майже 8 900 військовослужбовців США (станом на вересень 2017 року) у країні залишиться 4 000 солдатів, які продовжать навчання іракських військових.

Раніше президент США Дональд Трамп під час щотижневого звернення до громадян країни заявив, що західна коаліція відвоювала у бойовиків майже всю захоплену ними територію терористичного угруповання "Ісламська держава" в Сирії й Іраку.

«Ісламська держава» — терористичне угруповання, діяльність якого заборонена у ряді країн.