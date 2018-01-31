Трамп запропонував американцям об'єднатися в "єдину родину"

Своє перше звернення до Конгресу "Про становище країни" Трамп присвятив патріотичним відозвам і позитивному висвітленню своєї внутрішньої політики. Промову десятки разів переривали оплески.

"Єдиною американською сім'єю" запропонував стати Трамп громадянам США в першому зверненні до американського Конгресу "Про становище країни".

Об'єднавшись в одну команду, один народ, одну американську родину", громадяни США повинні разом працювати над будівництвом "безпечної, сильної і гордої Америки", заявив він у вівторок, 30 січня, пише DW.

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Звертаючись до представників Демократичної партії, Трамп запропонував їм співпрацю у здійсненні масштабної інфраструктурної програми, якої "потребує наша економіка" і якої "заслуговує наш народ". "Ніколи не було кращого часу, щоб почати жити американською мрією", - заявив Трамп у промові, яка десятки разів переривалася оплесками.

Трамп нагадав про досягнення США під його керівництвом, - насамперед про масштабну податкову реформу і про зростання економіки. "Ви можете досягти всього, чого забажаєте, якщо будете вірити і працювати", - заявив він американським громадянам. Мова Трампа була наповнена патріотичними заявами про значення прапора і гімну та позитивним висвітленням внутрішньої політики власної адміністрації.