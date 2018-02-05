У Британії народилося ягня-мутант з п'ятьма ногами

19:25, 05 лютого 2018
Світ
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Hope, за словами господарів, веде себе як звичайний ягня / фото Flickr gaioguaio

Про це повідомляє The Northern Echo. Спочатку тварина вирощувалася на забій, однак господиня вирішила залишити її в якості вихованця.

Фото: CHRIS BOOTH

Тварина з'явилася на світ на фермі в північній частині країни. Її власниця сумнівалася в тому, що п'ятинога істота виживе, але дала їй прізвисько Hope (Надія, - ред.).

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Ягня має три повністю розвинені передні ноги з невеликим відростком біля однієї з них. При цьому Hope, за словами господарів, веде себе як звичайне ягня і не відчуває ніякого дискомфорту.

Раніше в ПАР народилося кошеня з двома мордочками.

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Теги: #ягня-мутант#ягня з п'ятьма ногами