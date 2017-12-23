У ПАР народилося кошеня з двома мордочками (фото, відео)
11:16, 23 грудня 2017Світ
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Зараз кошеняті 10 днів, важить 200 грамів і розвивається як і інші кошенята в його віці.
У кошеняти один великий очей посередині / facebook.com/bettiebee2faces/
У ПАР народилося кошеня з двома мордочками. Про це повідомляє Abc.net.
Господар відніс тварину до волонтера, яка виходила його і завела котику сторінку в Facebook.
Зараз кошеняті 10 днів, важить 200 грамів. За словами жінки, у кошеняти відкриваються очі. Середні 2 очі зливаються в одне велике око.
Кошеня (дівчинка) отримала ім'я Бетті Бі.
Домашні кішки з двома мордочками надзвичайно рідкісні і зазвичай вмирають молодими, але Bettie Bee демонструє багатообіцяючі ознаки - їсть і набирає вагу згідно до здорової норми.
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