У США помер актор Джон Махоні

За плечима Махоні - зйомка в 11 сезонах популярного ситкому "Фрейзер" і 39 років роботи в театрі Steppenwolf.

У Чикаго на 78-му році життя помер актор Джон Махоні. Представники театру Steppenwolf, в якому працював Махоні, повідомили журналістам, що актор помер через ускладнення, викликані раком.

Як передає РБК, глядачам Джон Махоні був відомий по ролі колишнього поліцейського-інваліда і грубого, невибагливого батька Фрейзера і Найлза Крейнів у американському серіалі «Фрейзер». У цьому сіткомі Махоні знімався впродовж 11 сезонів - з 1993-го по 2004 рік. Згодом за свою роботу в цьому фільмі він двічі номінувався на премії «Еммі» і «Золотий глобус», а в 2000 році був удостоєний нагороди Гільдії кіноакторів США. Однак різноманітними призами, як нагадує Бі-бі-сі, були відзначені не тільки кінороботи актора. Так, у 1986 році за участь у постановці «Будинок блакитного листя» актору була вручена американська театральна премія «Тоні».

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Джон Махоні народився в 1940 році в британському Блекпулі. Туди його вагітна мати була евакуйована з Манчестера після початку Першої світової війни. У США артист повернувся після завершення своєї служби в армії. Акторську кар'єру він почав тільки в 1940-х роках, після того як актори Джон Малкович і Гері Сініз запросили його приєднатися до щойно відкритого тоді у Чикаго театру Steppenwolf. Там Махоні працював протягом 39 років.

Однак у цей період артист не припиняв зніматися в кіно. Останніми його роботами були ролі в таких фільмах, як «Гарячі в Клівленді», «Війна Фойла», «Американський президент», «Вісім чоловіків», «Зачароване королівство» та «Закохатися в наречену брата». Також Махоні озвучував мультфільми. Його голос, зокрема, звучить в таких анімаційних проектах, як «Атлантида: Загублений світ», «Сталевий гігант» і «Мураха Антц».

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року помер актор Ренс Ховард, батько режисера Рона Ховарда.