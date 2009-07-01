США вивели війська з іракських міст

Президент США Барак Обама назвав виведення американських військ з Іраку важливим кроком в історії цієї країни, який, втім, готує для іракського уряду складні часи.

США у вівторок завершили виведення бойових частин з Багдада й інших іракських міст відповідно до угоди, що передбачає повне виведення американських військ з Іраку до кінця 2011 року. Через шість років після після американського вторгнення до Іраку в березні 2003 року іракські сили безпеки узяли під свій контроль міста країни.

"Іракський народ законно вважає події цього дня приводом для свята. Це важливий крок вперед, з яким незалежний і єдиний Ірак зможе сам визначати свою долю", - сказав Обама, виступаючи в Білому домі з нагоди початку виведення військ.

Він нагадав, що після того, як США повністю передадуть контроль за безпекою в країні іракським силам, владу цієї країни чекають нові виклики. "Лідери Іраку повинні прийняти важкі рішення, щоб вирішити ключові політичні питання і зміцнити рівень безпеки в країні. Не робіть помилок, попереду важкі дні", - сказав Обама, констатувавши, що насильство в Іраку найближчим часом продовжиться.

РІА "Новости"