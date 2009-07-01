В авіакатастрофі Airbus 310 вижили двоє дітей

За уточненими даними в результаті авіакатастрофи Airbus 310 в районі Коморських островів вижили двоє дітей: 5-річний хлопчик і 14-річна дівчинка, повідомляє Yemen Post з посиланням на поліцію Комор.

Раніше повідомлялося, що капітан літака, що впав, також знайдений живим, проте ця інформація не підтвердилася.

Згідно з останніми даними, рятувальники виявили п`ять тіл загиблих в результаті катастрофи.

Газета.ру