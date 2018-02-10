Тане лід: Кім Чен Ин запросив президента Південної Кореї до КНДР

Кім Чен Ин запросив південнокорейського президента «якомога швидше» відвідати КНДР і що це запрошення передала сестра Кіма.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин запросив президента Південної Кореї Мун Чже Ін відвідати КНДР.

Як повідомляє Deutsche Welle, в суботу, 10 лютого, президент Південної Кореї Мун Чже Ін прийняв у Сеулі делегацію високопоставлених представників з КНДР.

Читайте такожКНДР оминула санкції і продала на $200 мільйонів забороненої продукції - Reuters

Зустріч відбулася в Блакитному будинку - президентському палаці. У ній брали участь формальний очільник КНДР Кім Йон Нам і сестра північнокорейського керівника Кім Йо Чжон. До початку переговорів Мун Чже Ін з усмішкою потиснув руку представникам Пхеньяна. На телевізійних кадрах видно, що Кім Йо Чжон тримала в руках запечатану блакитну папку. Спостерігачі вважають, що в цій папці могло перебувати особисте послання від керівника КНДР Кім Чен Ина. Пізніше Сеул повідомив, що Кім Чен Ин запросив південнокорейського президента «якомога швидше» відвідати КНДР і що це запрошення передала сестра Кіма.

Мун Чже Ін вже зустрічався з Кім Йон Намом 9 лютого за нагоди відкриття зимової Олімпіади в Пхенчхан. На церемонії відкриття Ігор спортсмени з двох корейських держав пройшли під одним прапором - так званим прапором об'єднання. На ньому зображено світло-блакитний силует Корейського півострова на білому тлі.

КНДР лише кілька тижнів тому погодилася брати участь в Олімпіаді в Пхенчхан. Цю подію було розцінено як важливий сигнал розрядки напруженості у відносинах між Північною і Південною Кореєю, які офіційно продовжують перебувати в стані війни.