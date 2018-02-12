З таким твердженням артист виступив на Світовому урядовому саміті в Дубаї.

Американський актор, лауреат премії «Оскар» Роберт Де Ніро заявив, що США страждають від «тимчасового божевілля».

Як повідомляє Fox News, з таким твердженням артист виступив на Світовому урядовому саміті в Дубаї.

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«Я кажу про власну країну, Сполучені Штати Америки. Ми не любимо говорити, що ми відстала країна, так що давайте просто скажемо, що ми страждаємо від випадку тимчасового божевілля», — розповів Де Ніро.

Актор неодноразово негативно оцінював президента США Дональда Трампа. Раніше, наприклад, повідомлялося, що Де Ніро розкритикував політику американської адміністрації щодо скорочення фінансування мистецтва.