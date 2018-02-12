Оскароносний режисер назвав рух проти домагань "полюванням на відьом"

Він шкодує, що «підозрюваних акторів» вирізають з фільмів та серіалів, «щоб не втратити глядачів».

Австрійський режисер, володар «Оскара» Міхаель Ханеке розкритикував рух по боротьбі з сексуальним насильством щодо жінок, популярний в мережі під хештегом #MeToo.

В інтерв'ю виданню Variety Ханеке запитали про його ставлення до #MeToo. Режисер заявив, що «будь-яка форма зґвалтування або примусу» повинна бути покарана, але цей рух він розглядає як «упереджену істерію» і вважає це «огидним», передає Realist.

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«Я не хочу знати, скільки з цих звинувачень, пов'язаних з інцидентами 20-або 30-річної давності, це заяви, які мало стосуються сексуального насильства», — сказав Ханеке.

Він шкодує, що «підозрюваних акторів» вирізають з фільмів та серіалів, «щоб не втратити глядачів».

«Де ми живемо? У новому Середньовіччі... Полювання на відьом слід залишати в Середніх століттях».

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше покінчила з собою екс-менеджер актриси, яка однією з перших заявила про домагання.