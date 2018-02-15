В НАТО схвалили створення нових командних центрів

Міністри оборони країн-членів НАТО мають у червні визначити часові рамки та місце розташування нових центрів командування Альянсу.

В командуванні НАТО сьогодні схвалили створення нових структурних центрів, серед яких новий оперативний центр з кібербезпеки та нове командування спільними силами в Атлантиці.

Про це повідомив генеральний секретар Організації північноатлантичного договору Єнс Столтенберг на прес-конференції за підсумками першого дня засідання міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі.

За його словами, відбулося конструктивне засідання міністрів оборони, на якому були ухвалені важливі рішення щодо модернізації структури командування Альянсу.

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«Це є опорою нашого Альянсу, і це дає можливість нашим 29 державами діяти як єдине ціле. Це дозволяє нам керувати нашими місіями та операціями, а також здійснювати підготовку та діяти у випадку кризи за допомогою належних сил, в потрібному місці та у правильний час», - заявив Столтенберг.

Він зауважив, що наприкінці «холодної війни» НАТО мало 22 тисячі працівників, які працювали у 33 різних видах командування.

«Сьогодні структура командування скорочена до менш ніж 7 тис. (працівників) у 7 командуваннях», - підкреслив Столтенберг.

«Але становище у галузі безпеки у Європі змінилося, і тому НАТО реагує», - наголосив генсек Альянсу.

З цієї причини він нагадав, що в листопаді минулого року міністри оборони країн-членів НАТО погодилися по суті щодо розроблення проекту з адаптації командної структури Альянсу. За його словами, завдяки цьому буде приділятися більша увага ситуації з безпеки на морі, матерільно-технічному забезпеченню (логістиці) та воєнній мобільності, а також кібербезпеки.

Як заявив Столтенберг, на сьогоднішньому засіданні були ухвалені ключові елементи нової структури командування НАТО.

«Створимо нове командування спільними силами в Атлантиці, щоби допомогти захистити морські лінії комунікацій між Північною Америкою та Європою. Ми створимо нову підтримку для командування у логістиці, посилення та воєнній мобільності. Покращення переміщення військ та спорядження має важливе значення для нашого колективного стримування та оборони», - зазначив Столтенберг.

Також він повідомив, що буде «визначено сухопутний компонент командування у Європі для покращення координації та для швидкого реагування наших сил».

«Ми також створимо новий оперативний центр з кібербезпеки в нашій воєнній штаб-квартирі SHAPE (штаб Верховного головнокомандувача Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі) для подальшого зміцнення нашої оборони. В червні міністри оборони приймуть рішення щодо термінів, місця розташування наших нових командувань і знадобиться розширення кадрового складу», - додав генсек.