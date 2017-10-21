НАТО не готове дати відсіч у разі нападу Росії – ЗМІ
Можливість сил швидкого реагування НАТО адекватно відповісти на виклики, є сумнівною.
Союз НАТО не готовий дати відсіч у разі потенційного нападу Росії на східному фланзі. Про це пише Der Spiegel з посиланням на внутрішні документи альянсу, передає Радіо Свобода.
У документі, цитованому виданням, зазначається, що можливість сил швидкого реагування НАТО адекватно відповісти на виклики, є сумнівною. Крім того, є серйозні проблеми з логістикою на східному крилі альянсу.
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Речниця НАТО Оана Лунджеску відмовилася підтвердити чи спростувати агентству DPA інформацію німецького видання.
Вона зазначила, що наразі ведуться переговори про модернізацію управлінських структур НАТО, кількість яких значно скоротилася з часу Холодної війни.
Після початку агресії Росії проти України НАТО посилює свою присутність у Східній Європі, розміщуючи у країнах Балтії і Польщі чотири багатонаціональних батальйони.